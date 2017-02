GLOSA: Ministr průmyslu Mládek perlí. Je roaming opravdu elitářský?

Výrok ministra následně mírnil premiér Sobotka v diskusním pořadu Partie na TV Prima (více zde). Podle premiéra byl výrok ministra Mládka nepřesný a roaming používá víc obyvatel.

A aby perel z úst představitelů ministerstva průmyslu nebylo málo, nově jmenovaný náměstek Lubomír Bokštefl doporučil na serveru Aktuálně.cz, že kdo chce polské ceny služeb, má si zajet do Polska. Od ministra dostal důtku. Více k tomuto vyjádření v boxu.

Zpět k ministrovi průmyslu a jeho elitářském roamingu. Výrok padl po dotazu, proč české ministerstvo průmyslu na celoevropském jednání o ukončení roamingu navrhovalo vyšší velkoobchodní roamingové ceny, než nakonec dohoda Evropského parlamentu a Komise schválila. Ministr to obhajoval ochranou spotřebitelů, aby operátoři ukončení roamingu nepřenesli na domácí ceny. Což by ale logicky při tak nízkém využití roamingu, jak uváděl ministr, nenastalo.

V redakci nás proto zajímalo, jak to s využíváním roamingu je, a tak jsme se optali operátorů, kolik jejich zákazníků alespoň jednou ročně využije jakoukoliv službu v roamingu.

Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska Tento výrok pronesl nový náměstek ministra průmyslu Lubomír Bokštefl na portálu Aktuálně.cz. Náměstka ministr jmenoval teprve minulý pátek, protože potřeboval někoho z pravomocemi poslat do nedělního pořadu Otázky Václava Moravce. To je samo o sobě zvláštní a po čtyřech dnech ve funkci náměstek pronesl uvedenou větu. Okamžitě ji kritizoval premiér Sobotka a i ministr Mládek. Bokštefl dostal od ministra důtku aředitel odboru komunikace a marketingu Roman Prorok vyhazov. Což ministr odůvodnil tím, že náměstkovi (podle Mládka „špičkového odborníka pro oblast elektronických komunikací“) neposkytl dostatečnou mediální přípravu a podporu. Česká telekomunikační šaráda tak vesele pokračuje dál.

Odpovědi nás překvapily. Roaming opravdu nevyužívá tolik lidí, jak bychom se domnívali. Přesto jich je výrazně víc, než kolik zmiňoval ministr Mládek. Údaje se týkají zákazníků s tarifem a v jejich případě roaming alespoň jednou ročně využilo 30 až 40 procent zákazníků. Měsíčně je to pak průměrně okolo 12 procent zákazníků, ale samozřejmě platí, že v některých měsících je to výrazně více, v jiných relativně málo.

V každém případě výrok ministra Mládka byl od reality velmi vzdálený. A to jak údajem o počtu roamingujících zákazníků, tak o tom, že tato služba je elitářská. Zde je nutné dodat, že výrok ministr vyřkl v rámci tématu ukončení roamingu v Evropské unii, ke kterému dojde v polovině roku. A evropský roaming není drahou záležitostí už docela dlouho. Roaming mimo EU drahý je, ale o ten tentokrát nešlo. A pokud měl ministr na mysli právě to, měl to říct.

V posledním kalendářním roce EU roamingu zákazník platí za minutu hovoru příplatek zhruba 1,65 koruny za minutu odchozího hovoru, za minutu příchozího 37 haléřů, za SMS 65 haléřů a za 1 MB dat 1,65 Kč. U neomezených tarifů tak zákazník platí jen příplatek, u ostatních tarifů pak příplatek plus domácí minutovou/jednotkovou sazbu (po vyčerpání volných jednotek).

Evropská unie začala regulovat roamingové poplatky ve svých členských zemích v roce 2007. Cena následně průběžně klesala, z počátku byla nastavena cena za minutu odchozího hovoru na zhruba 16 korun. Předtím byl roaming hodně drahý, třeba ze Španělska se volalo za 40 korun za minutu. Pokud by tedy ministr Mládek pronesl větu o elitářském roamingu v roce 2006, měl by pravdu. Dnes to bylo jen zbytečné plácnutí do vody.