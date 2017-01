Ještě více a všude. Fotoaparáty obsypou mobily i další elektroniku

Výrobci mobilních telefonů již nemohou do svých přístrojů přinášet mnoho zásadně nových funkcí, vývoj především v nižších cenových kategoriích se tak soustředí na postupné vylepšování. Jednou z cest je použití lepšího fotoaparátu. Kvalita snímků v posledních letech výrazně stoupla i u telefonů střední třídy, ovšem veletrh CES v Las Vegas nyní ukázal, že nás čeká ještě další a možná výraznější skok.

Fotoaparáty v mobilech totiž zdaleka neřekly své poslední slovo. Na CESu se představily hned dva významné modely střední třídy, které dostaly dvojitý fotoaparát – Honor 6X a ZTE Blade V8 Pro. A na stáncích různých výrobců se to více či méně dostupnými modely s dvojitými fotoaparáty docela hemžilo. Duální foťák je jednoduše jasným hitem letošního roku a vypadá to, že ho dostane téměř každý slušnější mobil.

Není to nutnost, třeba nové samsungy modelové řady A si vystačí stále s jedním fotoaparátem a přitom snímky z nich vypadají opravdu výborně. Ale dvojitý foťák přináší některé nové možnosti, na které budou výrobci zákazníky lákat. Dvojitý foťák v zásadě usnadňuje hrátky s hloubkou ostrosti a další kreativní triky. V případě, že každá čočka disponuje jinou ohniskovou vzdáleností, pak dovoluje používat při fotografování v podstatě krokový optický zoom.

Jistě, bez těchto funkcí se klidně obejdeme. Nicméně na druhou stranu se zdá, že z fotomodulu se stala tak dostupná komodita, že ani jeho dvojí zabudování do smartphonu nijak výrazně neprodraží ani model střední třídy. Dvojité foťáky každopádně budou mít pozitivní vliv na kvalitu snímků, a to především, až se výrobci naučí signál ze dvou zdrojů ještě lépe zpracovávat. Dobře to ukázal třeba kvalitativní skok mezi modely Huawei P9 a novějším Mate 9 s duálním foťákem Leica. Už P9 fotil velmi dobře a Mate 9 je na tom ještě výrazně lépe. Tento pokrok přinesou duální fotoaparáty postupně i do nižších tříd.

Solidní mobil roku 2017 tak bude mít nejméně tři foťáky – dva na zadní straně a jeden pro selfie snímky vpředu. A toto číslo zdaleka nemusí být konečné, jak ostatně ukázal Asus Zenfone AR, který je jedním z prvních smartphonů pro rozšířenou realitu Google Tango. Ten má vzadu kamery rovnou tři, pomáhají s orientací smartphonu v prostoru. I tato řešení se budou postupně zdokonalovat.

V této souvislosti nám vytanul na mysli i projekt fotoaparátu Light L16, který zhruba ve velikosti smartphonu obsahuje celkem 16 různých fotomodulů a z nich získává pomocí softwarových triků snímky s kvalitativní úrovní špičkových zrcadlovek (více se dočtete na Technetu). Kdo ví, třeba nebude trvat dlouho a něčeho podobného se dočkáme i ve smartphonech.

Důkazem, jak dnešní smartphony lpí na fotoaparátech, je například i téměř bezrámečkové Xiaomi Mi Mix. Ani přes svou koncepci se nevzdal fotoaparátu na čelní straně, jen ho netradičně umístil do spodní části (více zde).

Když k tomu všemu připočteme i přicházející rozmach různých 360stupňových kamer nebo fakt, že výrobci dnes fotomoduly „cpou“ třeba i do ledniček, robotických vysavačů a další techniky, vypadá to, že zrovna modul kamery se stává jednou z nejběžnějších komodit elektronického světa. Kamery a fotoaparáty nás tedy v příštích letech obklopí ještě více než dosud. Otázkou je, jestli to bude mít výrazně pozitivní důsledky a zda ty převáží nad potenciálním ohrožením našeho soukromí.