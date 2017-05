Šetří místo i data. Dietní Messenger od Facebooku je i v Česku

Odlehčený Messenger Lite představila společnost Facebook již loni v březnu, a to jako aplikaci určenou pro starší telefony s menší kapacitou vnitřní paměti a méně výkonnými procesory. Aplikace je ke smartphonu šetrná a to nejen co se nároku na výkon týče, ale i ve vztahu k baterii. Důvodem k vývoji jednodušší verze oblíbené chatovací aplikace byla snaha o její rozšíření do více zemí, a to zejména těch rozvíjejících se. Tomu napovídají i první trhy, na které byla uvedena (Keňa, Malajsie, Srí Lanka, Tunisko a Venezuela).

Jak již bylo zmíněno, jednou z předností je, že v telefonu zabírá méně místa. Rozdíl oproti standardní aplikaci Facebook Messenger není přitom nikterak zanedbatelný - zatímco nejnovější verze běžné aplikace v telefonu zabírá zhruba 150 MB, její odlehčená verze si z interní paměti ukousne jen necelých 14 MB. Vzhledem k původnímu tržnímu zaměření bylo u Messengeru Lite pamatováno i na případné problémy se sítí, ať už jde o horší signál či nestabilní datové přenosy. Aplikace je proto navržena pro nižší datovou spotřebu.

Messenger Lite se od standardní verze vesměs neliší. Lze posílat/přijímat fotografie (ve verzi Lite mají náhledy před jejich otevřením nižší kvalitu), vést hromadnou komunikaci, lze vyhledávat v kontaktech a nechybí ani možnost posílat smajlíky či nálepky. Co ovšem v odlehčené verzi nenajdete, jsou například funkce Volání v Messengeru či SMSka v Messengeru. Nelze například ani nastavit automatické ukládání přijatých/pořízených fotografií.

V nastavení Messengeru Lite tak můžete nastavovat opravdu jen upozornění a zvuky, případně vypnout viditelnost on-line stavu. Výhodou je pak fakt, že obě aplikace, tedy standardní i odlehčenou, lze v telefonu používat paralelně. Vhod tak může přijít i uživatelům, kteří mají sice výkonný telefon, ale vyskytují se v místě s horší přenosovou rychlostí mobilních dat. Jako jediný zápor lze vnímat skutečnost, že Messenger Lite je dostupný pouze pro telefony se systémem Android (ve verzi 2.3 Gingerbread a novější).