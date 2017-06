dTest chtěl levné tarify. Nakonec domluvil jen dva s minimem dat

Amazon je největší on-line prodejce na světě, který se snaží prosadit i vlastními produkty a službami. S tablety to Amazonu vyšlo, ale na poli smartphonů... celý článek

Tento týden nastává faktický konec roamingu. Regulace přináší po celé EU domácí ceny. Je to deset let od chvíle první úpravy cen. Do té doby byl roaming... celý článek