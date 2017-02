Apple by měl kvůli Trumpovi vyrábět dražší iPhony „Made in America“

Podle Briana Whita, analytika společnosti Drexel Hamilton, by speciální edice nového iPhonu s nálepkou „Made in America“ (vyrobeno v Americe) měla být oproti těm běžným o 100 až 200 dolarů dražší, v přepočtu tedy o asi 2 500 až 5 000 korun. Čistě americký iPhone by ale byl pouze alternativou, pomyslnou speciální edicí, k ostatním, nadále vyráběným modelům v Číně.

„Nejspíše přijde velký nátlak na Apple, aby přesunul alespoň část svého výrobního procesu zpět do USA. Kdybych já byl na místě Applu, vrátil bych zpět do USA cokoliv, co by bylo potřebné, a začal účtovat za takto vyrobené iPhony vyšší částky,“ říká White v rozhovoru pro televizní stanici CNBC. Analytik věří, že o takový iPhone by byl na domácím trhu zájem.



Apple je jedním z velkých otazníků v obchodu mezi Spojenými státy a Čínou. Pokud prezident Trump skutečně zavede až 45% dovozní clo, zasadí to prodejním číslům iPhonů v Číně velkou ránu. Čínský trh je přitom pro Apple nezanedbatelnou součástí marketingových plánu.

Současně se zde také odehrává většina výroby iPhonů. Seznam dodavatelů čítá přes 350 čínských adres včetně jmen jako třeba Foxconn. „Obě dvě země se navzájem potřebují. Foxconn zaměstnává okolo milionu lidí jen ve výrobnách iPhonů a my v USA zase rádi vidíme nižší ceny. Je to oboustranně výhodné,“ doplňuje White.