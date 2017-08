Záhada drahých tarifů. Plnou cenu platí jen někdo

Operátoři před nedávnem vydali své hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku. Vedle mnoha jiných ukazatelů je velmi zajímavým ten, který udává průměrnou měsíční útratu zákazníka, tzv ARPU. Z trojice českých síťových operátorů ji uvádí O2 a T-Mobile, ale právě jen T-Mobile dále rozlišuje tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenými službami.

Za letošní první pololetí hlásí O2 celkové ARPU 290 korun měsíčně, což je o 4 koruny více než za stejné období loňského roku. T-Mobile uvádí za stejný úsek 253 korun, což je o tři koruny více než za stejné období loni. Předplacené služby celkový výsledek výrazně ovlivňují a snižují, proto je zajímavé znát hodnoty za samotné tarifní zákazníky.

Ty ale uvádí jen T-Mobile, který letos za první pololetí průměrně získal od tarifních zákazníků 354 korun, což je o korunu méně než loni za stejné období a o pět korun méně než za celý rok 2015. U předplacenkářů to bylo 94 korun (o dvě víc než loni). Můžeme předpokládat, že u O2 bude poměr podobný, jen díky vyššímu celkovému příjmu na zákazníka bude mít O2 i vyšší průměrný příjem na zákazníka s tarifem.

Ale zpět k T-Mobilu. Příjem 354 korun měsíčně na zákazníka odpovídá nejlevnějšímu tarifu operátora. Tím je od května tarif T-Mobile Klasik, do té doby to byl T-Mobile S námi v sítích. Oba za 349 korun. To je na první pohled zvláštní, když ty nejčastěji používané tarify stojí měsíčně od 500 korun výše, respektive 750 korun za klasický neomezený tarif (více o nových i starých tarifech zde). Nutno dodat, že to jsou ceny s úvazkem, bezúvazkové jsou ještě vyšší, pak by se do průměru zdaleka nevešel ani ten nejlevnější tarif, protože pak stojí 500 korun měsíčně.

Průměr snižují datové tarify, ty má T-Mobile i levněji než za 350 korun měsíčně. Stejně tak část zákazníků může mít některý ze starších tarifů, které také stály méně než 350 korun. Přesto je jasné, že velká část zákazníků neplatí za tarif plnou ceníkovou cenu.

Otázkou ale je, jestli to platí jen u firemní klientely, která v některých případech platí jen zlomky běžných cen, nebo jestli i velká část běžných zákazníků dosáhla na nějakou slevu. Nízký průměr ARPU u tarifů indikuje, že slevy musí být výrazné. Proto se vyplatí smlouvat, operátoři zjevně slevy dávají. Jen je otázkou, jestli každému.