Doněčtí povstalci mají tarify snů, na ukradenou síť se volá přes Rusko

„Nelegálně převzít část telekomunikační sítě a začít ji nezávisle operovat není triviální záležitost, i když to vezmeme pouze z technologického hlediska. Představme si hypotetickou situaci, že by ČR přišla o určitou část svého území, kde by byla zcizena i část telekomunikační infrastruktury – tedy radiové části sítě obsahující stovky vysílacích stanic 2G, 3G a LTE,“ říká Petr Dolejš, senior manažera řízení platforem sítí a služeb T-Mobile.

„Nový provozovatel by k zajištění služby musel nějakým způsobem zcizit i kompletní hlasovou a datovou ústřednovou část, nebo by si ji musel vybudovat, či se spojit s jiným operátorem, s nímž by telekomunikační služby společně provozoval. Bylo by také nutné vystavět část transportní sítě, která propojuje vysílače s ústřednovou částí, spolu s vybudováním procesů a zařízení pro připojení nových uživatelů včetně plateb a fakturace takto poskytovaných služeb. Zákazníci by v podstatě mohli využívat služby pouze v rámci této sítě bez možnosti volání mimo ni, což by se týkalo i volání do zahraničí. Rovněž by nebylo možné se jim z jiné sítě dovolat, byli by tedy izolováni od ostatního světa,“ dodává Dolejš.