Apple představí nové iPhony 12. září. Do prodeje půjdou týden poté

Podle serveru The Wall Street Journal se představení nových iPhonů uskuteční 12. září ve Steve Jobs Theater, což je místo v novém kosmickém kampusu Apple Park americké společnosti pojmenované po zakladateli Applu.

Místo konání se může nicméně změnit, kampus není totiž ještě zcela dostavěn. Doposud Apple své akce pořádal v sanfranciském Bill Graham Civic Auditoriu, oproti němu se nové místo nachází v centrále Applu v Cupertinu a má nabídnout 1 000 míst k sezení.

Nad místem představení nových iPhonů visí tedy ještě otazník, datum by mělo být ovšem již pevné. Apple představuje nové iPhony v září už pět let, tedy od představení iPhonu 5. O 12. září se spekulovalo už dříve, než s potvrzením přišel server WSJ.

Uvedené datum splňuje všechny náležitosti. Aby se totiž nové iPhony mohly začít prodávat ještě v září, tak jiný termín ani možný není. Předprodej nových iPhonů začne 15. září, tedy v pátek po úterním představení. Začátek prodeje pak připadne na 22. září, tedy na pátek týden od zahájení předobjednávek.

Apple by se neměl letos držet při zdi, představit by měl hned tři iPhony. Kromě iPhonu 8 s OLED displejem bychom se měli dočkat i vylepšených aktuálních modelů, tedy iPhonů 7s a 7s Plus. Jejich výhodou má být nižší cena.

Apple má představit i novou, třetí generaci chytrých hodinek Apple Watch s mobilním datovým připojením a novou Apple TV s podporou 4K video streamingu. Uveden bude i nový systém iOS 11 pro iPhony a systémy watchOS 4 pro hodinky, macOS High Sierra pro Macy a systém tvOS 11.