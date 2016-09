Vyměňte si LTE frekvence, vyzve úřad operátory. Zrychlíte mobilní internet

„Lhůta pro podání žádostí o změnu přídělů je 30 dnů od doručení výzvy k následnému provedení refarmingu. ČTÚ přitom připouští možnost dohody všech operátorů na novém uspořádání kmitočtů. Pokud k takové dohodě nedojde, upraví nové uspořádání kmitočtů v pásmu 1 800 svým rozhodnutím ČTÚ,“ uvedl pro ČTK mluvčí úřadu Martin Drtina.

T-Mobile, který v poslední aukci žádné kmitočty v pásmu 1 800 MHz nevydražil, ale považuje podmínky ČTÚ za nejasné. „Závazek refarmingu v pásmu 1 800 MHz podle našeho názoru není v podmínkách letošní aukce ve vztahu k účastníkovi, který nezíská nově v aukci 2016 spektrum v tomto pásmu, jednoznačně definován. V této věci budeme žádat vyjasnění ČTÚ. V obecné rovině samozřejmě vnímáme potřebu scelování spektra do souvislých bloků jako předpoklad jeho efektivního využití a tomuto nebudeme bránit,“ řekla ČTK mluvčí Martina Kemrová.

Refarming by nejvíce pomohl O2. Společnost v poslední aukci vydražila malé frekvenční bloky, které bez přiřazení k frekvencím, které již operátor má, neumožňují efektivní využití. „Jen díky refarmingu bude možné využívat účelným způsobem dané spektrum a doručit službu koncovým zákazníkům. Proto ostatně pravidla aukce naprosto transparentně a správně povinnost refarmingu stanovily. Dle našeho názoru je rovněž spravedlivé to, že náklady za refarming si nese každý z operátorů sám,“ uvedla mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Vodafone přeskupení frekvencí v pásmu 1 800 MHz rovněž podle mluvčí Veroniky Exnerové vítá. „Refarming umožní v budoucnu nejefektivnější způsob využití tohoto rádiového spektra. V současnosti je v tomto pásmu dostačující ucelený blok 20 MHz, kterým společnost Vodafone disponuje již nyní,“ dodala.

Operátoři provozují mobilní sítě v pásmech 800, 900, 1 800 a 2 100 a 2 600 MHz. V pásmech 800, 1 800 a 2 600 využívají primárně technologii LTE, v pásmu 900 MHz klasickou GSM a v pásmu 2 100 MHz jsou to sítě třetí generace UMTS. Do několika let se však počítá s přechodem z UMTS na LTE.