Test: Coolpad Max je kovový elegán s rozdvojenou osobností

Na českém trhu se v poslední době objevuje stále více zajímavých smartphonů s výborným poměrem výkonu a ceny. Coolpad Max patří k těm, které se řadí spíše do horních pater nabídky, přitom cenou odpovídá modelům střední třídy. Za necelých osm tisíc korun dostane zákazník výkonný smartphone, který sice nemá na ty úplně nejdražší modely, ale na kategorii „zabijáka supersmartphonů“ to určitě stačí. V takovém případě můžeme směle konstatovat, že je to cenově nejdostupnější model, který tímto směrem míří. Jiný smartphone za takové peníze, který by měl 4 GB RAM, 64 GB vnitřní paměti a další lákavé prvky, u nás na trhu nenajdete.

Jenže superlativy, kterými je tento model opředen, jsou bohužel vyváženy i ústupky, z nichž některé jsou dost otravné. Tím nejproblematičtějším je (ne)podpora LTE sítí, telefon zvládá jen frekvence 1 800, 2 100 a 2 600 MHz, chybí tu podpora frekvence 800 MHz, která v Česku zajišťuje velkoplošné pokrytí, a to i ve městech. Kdo potřebuje rychlá data, pro toho Coolpad Max není.

Další negativa už nejsou tak zlá. Absenci NFC nemusí řada uživatelů vůbec zaznamenat a starší verze Androidu (5.1 Lollipop) se dá také přežít.

Co je to zač?

Coolpad je ambiciózní čínská značka, která si na českém trhu našla své místo a která získává oblibu hlavně díky výtečnému poměru výkonu a ceny. Max je její aktuální topmodel, který sice cenou míří do střední třídy, ale svou praktickou funkčností může konkurovat i špičkovým smartphonům. Procesor Snapdragon 617 nebo 5,5palcový displej s Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 pixelů) telefon jasně řadí do střední třídy, ale množství RAM nebo vnitřní paměti ukazují na ambice o kategorii výš. Tyto ambice navíc podporuje i kovové tělo s výtečným zpracováním.

Plusy a mínusy Proč koupit? luxusní design

dvojí oddíl operačního systému

výborný displej

atraktivní cena

spousta paměti

dobrý fotoaparát

Proč nekoupit? špatná podpora LTE v Česku

chybí NFC

starší Android

chyby v lokalizaci systému Kdy? V prodeji Za kolik? 8 000 Kč

Vypadá opravdu luxusně?

Ano, Coolpad Max je smartphonem, který působí opravdu luxusním dojmem. Celokovové tělo je špičkově zpracované a byť třeba pásky pro prostup signálu na zadní straně s kovovým tělem nelícují tak skvěle jako u některých dražších konkurentů, v dané cenové hladině nemá úroveň zpracování obdoby. Tělo je pevné a bytelné a v kovu jsou vidět i zajímavě provedené detaily. Třeba jemná textura tlačítek, aby po nich prst neklouzal, nebo zkosení hrany boku směřující k displeji.

Velmi elegantně je také provedeno uložení čtečky otisků prstů na zadní straně telefonu. Celkový dojem pak podporuje v poslední době u smartphonů čím dál oblíbenější zlatá barva, kterou u Coolpadu nazývají Champagne. Není to nijak výrazně agresivní zlatá, působí decentním dojmem a telefon v ní působí celkem originálně. Pokud jde o kvalitu zpracování a styl, Coolpad Max se může směle měřit s těmi nejlepšími smartphony světa.

Může se s nimi měřit i výbava?

Ta úplně nemůže. Procesor z hlediska výkonu nebo displej z hlediska rozlišení jsou věci již dávno překonané. Ale třeba Full HD panel s IPS technologií je velmi kvalitní a výrobce dojem z něj podpořil ještě na okrajích mírně zakřiveným sklem (takzvané 2,5D Glass), displej tedy vypadá velmi dobře.

Chybí nám NFC (třeba pro mobilní platby) a onu absenci pořádné podpory LTE také nejde jen tak snadno překousnout. Velkým plusem jsou zmiňované hodnoty RAM (4 GB) a vnitřní paměti – 64 GB je opravdu královská porce a navíc je tu slot na microSD karty, takže místa pro data může tento telefon poskytnout opravdu hodně. A má k tomu i určitý důvod, jeho speciální funkce s jakýmsi dvojitým operačním systémem zabere trochu více místa než obvykle.

O co jde?

Coolpad Max má v operačním systému zabudovanou funkci, která se nazývá Osobní (nebo také soukromé) místo. V podstatě to vypadá tak, že operační systém je rozdělen na dvě téměř totožné částí, mezi kterými lze přepínat a v každé části lze mít jiné aplikace, přihlášené jiné účty a uložena jiná data. To se skvěle hodí třeba pro oddělení osobního a pracovního života. Přepíná se pomocí ikony na ploše, přepínač může být také na odemykací obrazovce nebo v notifikační liště po jejím stažení. Případně je k přepínání možné určit otisk prstu. Pak je nutné tuto funkci nastavit v nastavení otisků, nikoli v nastavení Správa míst, kde se většina funkcí této speciality nastavuje.

Otisk prstu funguje jako zabezpečení prostoru. Ikonu pro přepínání lze v menu skrýt a pak se telefon tváří úplně normálně, do osobního prostoru se uživatel přepne jen k tomu určeným prstem. V menu se dá nastavit, zda se mají v běžném hlavním oddílu systému zobrazovat upozornění z toho osobního, či nikoli. V obou oddílech lze mít odlišné kontakty, lze si sem přihlásit jiné e-mailové účty a podobně.

Pomocí speciální aplikace pak lze mezi oběma oddíly sdílet různá data, od souborů přes aplikace až po některé jednotlivé položky. Oddělení dvou částí systému funguje dobře, jen se tu projevuje jeden nedostatek: řada položek má divný překlad. Někdy se tu přeložené fráze střídají s nepřeloženými a celkově by bylo potřeba systém z hlediska srozumitelnosti doladit. Rovněž nám chyběl průvodce, který by při prvním nastavení oddělených prostorů uživatele provedl všemi možnostmi a nastavil je podle jeho počátečních preferencí.

Systém tedy není odladěný?

Ne, tak tomu není. Vyladěna není jazyková stránka, překlady různých položek a hlášek v systému jsou často dost podivné. Je to určitá daň za funkci pro oddělení dat, která si vyžádala velké úpravy systému. I proto nejspíš používá Coolpad Max starší Android 5.1 Lollipop místo novějšího Marsmallow. Úpravy jednoduše programátorům zabraly spoustu času. Coolpad používá i vlastní grafické rozhraní, prostředí je standardně vyvedeno v barvách ladících ke zlatému tělu telefonu a chybí tu klasické menu s aplikacemi, vše je na úvodních obrazovkách. Grafické motivy lze měnit, ale čistoty továrního Androidu tu nedocílíme. Na druhou stranu je systém dobře vyladěn, funguje rychle a bez zadrhávání, v tom určitě problém není.

Má ještě nějaké užitečné funkce?

Zmiňovali jsme čtečku otisků prstů na zádech. Ta je tu hezky zapuštěná a dobře se nahmatává i poslepu ihned ze začátku používání telefonu. Je také výborně citlivá. Jednotlivým otiskům lze přiřadit i konkrétní funkce. Kromě přepínání soukromého a obecného prostoru to může být třeba spuštění konkrétní aplikace. Je tu třeba aplikace Cool Buttler, která ze systému vyčistí zbytečné soubory a pomůže s optimalizací běhu přístroje. V ní se také dá zapnout třeba blokování vybraných hovorů nebo ultra úsporný režim baterie. Ale aplikace opět občas hýří podivnými hláškami se zvláštním překladem, což nemusí budit velkou důvěru.

Co baterie, kolik toho vydrží?

Baterie má kapacitu 2 800 mAh a podporuje rychlé nabíjení. Obojí jsou vcelku běžné záležitosti, čemuž odpovídá i výdrž, na které se však možná malinko podepisuje starší systém i jeho duální podoba. Perný den na jedno nabití Coolpad Max zvládne, ale dva dny už chtějí dost uskromnění. Na druhou stranu je tu zmiňovaný úsporný režim, který v případě potřeby dovede výdrž prodloužit.

Jaký to má fotoaparát?

To je další příjemné překvapení, foťák je opravdu velmi dobrý. Rozlišení je 13 megapixelů a čip používá technologii ISOCELL. Spolu se světelností f/2.0 to znamená solidní výkony i v horších světelných podmínkách. Max si nemůže vyšlápnout na ty úplně nejlepší fotomobily, ale je jim překvapivě blízko. Snímky mají dobré detaily, foťák docela dobře zvládá kontrasty a hlavně má pohodlné ovládání.

Šum se ve tmě objevuje postupně a v případě potřeby pomůže duální přisvětlovací dioda. Fotoaparát zvládá dokonce automatické HDR a nechybí tu profesionální režim pro ruční nastavení jednotlivých parametrů focení. Pokud máme foťáku něco vytknout, tak je to fakt, že se mu občas nepodařilo snímek správně zaostřit, ale jinak jsme obtíže nezaznamenali.

Čelní foťák má dnes již průměrné rozlišení 5 megapixelů a nijak tím neohromí. Co se natáčení videa týče, fotoaparát zvládá pouze Full HD, což je opět nejspíš dáno starším systémem.

Mám si ho pořídit?

Coolpad Max je smartphone plný protikladů. Na jedné straně tu jsou špičkové, doslova luxusní zpracování, dvojitý operační systém s chytrými funkcemi nebo parádní foťák. Na straně druhé ovšem absence plné podpory LTE, chybějící NFC nebo překlad systému, který vypadá, jako by na něm pracoval hotentot. To je větší problém, než se může zdát. U telefonu, který klade důraz na zabezpečení dat, působí totiž podivné a všemožně přeložené hlášky a položky systému nedůvěryhodně.

Kdo přežije bez LTE a NFC a zvykne si na jazykovou stránku systému, získá v Coolpadu Max slušně výkonný smartphone za výbornou cenu. Ale atraktivní cena osm tisíc korun sama o sobě nemusí být rozhodující. Pravda, většina soupeřů bude dražších, ale zase jsou většinou přece jen o něco kompletnější.

Tak třeba Vodafone Smart platinum 7 stojí 10 tisíc korun, ale může se chlubit QHD rozlišením displeje (1 440 × 2 560 pixelů) a přívětivějším systémem. U Samsungu se lze poohlédnout třeba po Galaxy A5 (2016). Sice nedisponuje zdaleka takovým výkonem jako coolpad, ale je vyspělejším smartphonem. Kovové tělo a vyvážené funkce mají i třeba modely značky Honor, ať už jde o starší (ale výkonnější) model 7, nebo novější (s větším displejem) typ 5X. Mezi konkurenty pak musíme počítat i různé modely značek Meizu nebo Xiaomi, které jsou typické tím, že také nemají kompletní podporu LTE. To se ovšem změnilo s modelem Redmi Note 3, který se v Česku objevil s kompletním LTE a který může být pro Coolpad Max velkým soupeřem, byť vypadá trochu obyčejněji a nemá tolik výkonu. Na druhou stranu je levnější.