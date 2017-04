Americký iPhone X bude z Číny a plný jihokorejských součástek

Designed by Apple in California Assembled in China to je tradiční nápis na zádech všech iPhonů. Značí, že iPhony jsou vyvinuty v kalifornském sídle společnosti a zkompletovány v Číně.

Přestože se vyrábějí v Číně, tak iPhony v řadě případů neobsahují čínské součástky. Ty většinou pocházejí z Jižní Koreje. Chystaný vrcholný iPhone X (iPhone 8) bude mít těchto součástek asi největší podíl ze všech iPhonů.

Už dlouho se hovoří o tom, že nový top iPhone dostane unikátní OLED displej, který bude vyrábět společnost Samsung Electronics. Podle dřívějších informací nebyl žádný jiný výrobce schopen garantovat kvalitu požadovanou Applem.

Jak informuje server The Investor, od společnosti Samsung Electronics budou pocházet také paměťové moduly. Částečně potom od taktéž jihokorejské společnosti SK hynix.

Samsung pomocí svých různých divizí bude dodávat další komponenty. Společnost System LSI čipy pro ovládání displeje, Samsung Electro-Mechanics potom tištěné desky. Ty poskytnou také další jihokorejské společnosti Interflex a BH.

Moduly fotoaparátů budou pro změnu od jihokorejské firmy LG Innotek, která dodá i další součástky. Další jihokorejskou společností, která se bude podílet na výbavě nového iPhonu, bude firma STEMCO.

Chystaný iPhone tak bude z velké části sestrojen z jihokorejských součástek. To je nezvyklé i pro samotné smartphony od jihokorejských výrobců chytrých telefonů. Ty čínské nebo tchajwanské komponenty ve svých smartphonech ve velké míře používají.