Chytré hodinky od průkopníka digitálek mají konečně vestavěnou GPS

Casio uvádí do prodeje druhou generaci svých chytrých hodinek řady Pro Trek. Od předchůdce se mírně liší designem, zdědila vysokou odolnost a přidává... celý článek

Přestože je to obyčejný mobil, tak je to jeden z nejočekávanějších modelů letošního roku. Nokia se s novodobou 3310 trefila do zájmu trhu. Jenže ještě než se... celý článek