Rýsuje se nový operátor? O kmitočty pro sítě 5G se uchází sedm zájemců

ČTÚ žádosti v následujících dnech vyhodnotí z hlediska splnění všech stanovených podmínek účasti ve výběrovém řízení. Potvrzení zájemcům, kteří podmínky splní, pak bude vydáno příští pátek. Úspěšní zájemci budou následně pozváni do aukční fáze a dozvědí se termín školení a realizace zkušební aukce, která se uskuteční v první červnové dekádě. Zahájení ostré aukční fáze pak úřad předpokládá v úterý 13. června 2017.

Souhrnná vyvolávací cena je 145 milionů korun, dražit se bude pět bloků po 40 MHz. V aukci budou moci současní operátoři, tedy O2, T-Mobile a Vodafone, dražit maximálně jeden blok o velikosti 40 MHz. Podmínky aukce otevírají prostor případnému novému zájemci o poskytování vysokorychlostního internetu, pro kterého by bylo vyhrazeno pásmo dvojnásobné šíře, tedy 80 MHz.

Pásmo 3,7 GHz vymezené kmitočty 3 600 MHz až

3 800 MHz v současnosti není využívané. Návrh počítá s tím, že do pěti let od spuštění bude pokryto těmito rychlými sítěmi 40 procent malých obcí, respektive 45 procent středně velkých obcí do 10 000 obyvatel.

Původně chtěl regulátor aukci vypsat již do konce roku 2014 (více zde), tendr ovšem zdrželo čekání na snížení ročních poplatků za kmitočty. Dalším termínem, který byl v souvislosti s aukcí kmitočtů pro sítě 5G, byla první polovina loňského roku. Proti původnímu záměru ČTÚ zvýšil souhrnnou cenu pěti bloků dohromady o 60 milionů korun.

Sítě 5G slibují přenosové rychlosti v řádu jednotek Gbit/s, což je výrazně více, než dokáže nyní využívané LTE. V současnosti ovšem ještě neexistuje mezinárodně přijatý standard pro jejich parametry a koncová zařízení. S jeho přijetím se počítá v roce 2018 nebo 2019. První komerční sítě operátoři oznámili na rok 2020 (více zde).