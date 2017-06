Mohl by fotit lépe než iPhone. Asus ZenFone Zoom S má obří baterii

Asus byl dříve známý především coby výrobce notebooků, už se však stačil etablovat i v segmentu chytrých telefonů a jeho modelová kolekce ZenFone už čítá takřka padesátku modelů.

Model Zoom S bezesporu patří k nejzajímavějším z dosud uvedených přístrojů této stáje. Výrobce tento smartphone pod jménem ZenFone 3 Zoom uvedl v některých zemích už dříve.

Telefon pohání Snapdragon 625 s osmijádrovým procesorem Cortex-A53 taktu až 2 GHz a grafickou jednotkou Adreno 506. Součástí této 14nm procesem vyráběné 64bitové čipové sady je i pokročilý X9 LTE modem s podporou všech důležitých datových přenosů.

Operační paměť má velikost 4 GB, datové úložiště pak 64 GB (existuje i 32 a 128GB verze) a navíc je možné použít i paměťovou kartu microSD. Doplňme, že slot je hybridní, takže pojme buď paměťovku, nebo druhou SIM kartu.

Obří baterie je příslibem nebývalé výdrže

Výhodou čipsetu je dostatečný výpočetní výkon a naproti tomu úsporný běh, což známe třeba z Moto Z Play, která se stejným čipsetem a 3 500mAh baterií patří mezi skutečné držáky.

Nový Asus má však v tomto ohledu značný náskok, v ani ne osmimilimetrovém tenkém kovovém těle je totiž článek s obří kapacitou 5 000 mAh. To spolu s úsporným hardwarem znamená výtečnou výdrž, kdy ani při velkém pracovním vytížení nebude problém dostat se na dva dny provozu. Méně náročnému uživateli pak může smartphone bez dosahu elektrické zásuvky sloužit i čtyři až pět dnů.

LTE Asus ZenFone Zoom S Model vyšší střední třídy výrobce Asus s nadstandardně velkou baterií a dvojitým fotoaparátem pro rok 2017 displej: 5,5 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 64 GB

Díky funkci USB On The Go bude možné k telefonu připojit třeba klávesnici nebo jiné periferie a především v případě nutnosti z velkého akumulátoru dobíjet jiný smartphone nebo tablet.

ZenFone ovšem není zdaleka prvním smartphonem s akumulátorem o takto velké kapacitě. Z dřívějška si pamatujeme Gionee Marathon M5, Lenovo Vibe P1 nebo třeba loňský Acer Liquid Zest Plus (více zde). Je však prvním, který neláká pouze na obří baterií, ale má i další přednosti.

Vábničkou je i duální fotoaparát

Za pozornost rozhodně stojí také fotoaparáty. Na zádech najdeme dvojici objektivů, z nichž jeden se chlubí optikou s vysokou světelností f/1,7, ohniskovou vzdáleností 25 mm a čtyřosou optickou stabilizací. Druhý má 59mm ohnisko a světelnost f/2,8. V obou případech je optika doplněna 12MPix snímačem.

Díky tomu lze využít skokový 2,3× optický zoom, což u focení vzdálených objektů přijde vhod. Automatické ostření probíhá laserem, sledováním objektů nebo fázovou detekcí. Asus tento systém označuje jako TriTech+ a vyzdvihuje především novou generaci fázové detekce, kdy je při vzorkování zapojeno 100 procent buněk snímače, čímž je ostření nejen přesnější, ale i značně rychlejší. Díky tomu umí optika zaostřit i pohybující se objekty za tři setiny sekundy.

Zenfone Zoom S je také prvním asusem s technologií Superpixel, na které se podílejí dva aspekty. Jednak je to objektiv s vysokou světelností (nízkým clonovým číslem 1,7). Touto optikou dopadá na snímač v porovnání s objektivem běžné světelnosti f/2,2 o 67 procent více světla. Asus srovnává také objektiv iPhonu 7 Plus (clonové číslo 1,8), kterým prochází jen o 49 procent světla více.

Další součástí technologie je pokročilý snímač Sony IMX362 o velikosti 1/2,55 palce (každý pixel je tak velký 1,4 mikronu). Tyto parametry spolu s pokročilým softwarovým zpracováním obrazu zajišťují slušné snímky i při horších světelných podmínkách.

Fotoaparát dále umí pořizovat 4K videa při 30 snímcích za sekundu. I čelní fotomodul patří k nejlepším. Jeho objektiv má světelnost f/2,0 a velikost 13MPix snímače je 1/3 palce (1,12 mikrometru na buňku).

Pět a půl palce s Full HD rozlišením

Nejen k prohlížení a případným úpravám pořízených snímků slouží 5,5palcový Full HD (1 080 × 1 920 px) displej typu AMOLED s jemností zobrazení 401 PPI. Pod displejem jsou tři systémová tlačítka pro rychlou obsluhu Androidu 6.0.1 Marshmallow s rozhraním ZenUI verze 3.0. Displej překrývá odolné Gorilla Glass páté generace (parametry zde).

Nový ZenFone zaujme i příznivce kvalitního zvuku, výstup totiž umí audio přehrávat v hi-res kvalitě. Reproduktory jsou pětimagnetové s technologií NXP SmartAmp a součástí balení jsou sluchátka ZenEar s mikrofonem. Telefonu nechybí ani integrovaný přijímač FM rádia.

Kvůli velkému panelu je novinka slušný kus telefonu (77 × 154,3 × 7,9 mm), ale třeba iPhone 7 Plus se stejně velkým displejem je vyšší, širší a jen nepatrně tenčí, a to má značně menší baterii (2 900 mAh). Hmotnost je v případě iPhonu také vyšší (188 vs. 170 gramů).

Nový Asus míří do prodeje v černém provedení za cenu 11 990 korun a v dané cenové kategorii by mohl patřit k nejlepším fotomobilům, v parametru výdrže na jedno nabití pak může pomýšlet na absolutní vrchol.