Asus uvařil tchajwanský guláš. Vyznejte se v záplavě nových Zenfonů

Smartphony Asus jsme museli začít brát opravdu vážně s příchodem modelu Zenfone 2 před dvěma lety. Tehdy přišel tchajwanský výrobce s designově povedeným a výbavou hodně solidním modelem, který zároveň kladl důraz na kvalitu foťáku. Konkurenci tím vcelku zastínil, protože ačkoli na špičkové smartphony své doby úplně nestačil, foťák byl v dané cenové kategorii vynikající. Loni na tento úspěch navázala řada modelů Zenfone 3, která už dostala postupem času docela široké portfolio modelů.

Teď Asus představil modely řady Zenfone 4 a je jich rovnou šest: Kromě centrálního modelu Zenfone 4 jsou to Zenfone 4 Pro, 4 Selfie, 4 Selfie Pro, 4 Max a 4 Max Pro. Na první pohled to vypadá jako solidní zmatek (který navíc časem může Asus rozšířit dalšími modely), ale základní premisa je jednoduchá. Modely Pro vždy znamenají trochu více výbavy v dané modelové třídě. Těmi opravdovými topmodely řady jsou typy 4 a 4 Pro, typy s přídomky Selfie a Max patří do střední třídy, každý s trochu jiným zaměřením.

Tlak na ty nejlepší

Tak jako již v předchozích generacích, Zenfone 4 a především tedy lepší varianta Zenfone 4 Pro jsou ty přístroje, které by měly nejvíce potrápit věhlasnější konkurenty v nejvyšších třídách. Jsou to oni pověstní „zabijáci supersmartphonů“ drahých značek.

Oba modely mají 5,5palcový displej a solidní výbavu, typ Pro samozřejmě lepší než základní provedení. Zenfone 4 tak má například procesor Snapdragon 660, který je určen pro modely vyšší střední třídy, Zenfone 4 Pro má špičkový Snapdragon 835. Podle všeho by měl Zenfone 4 mít IPS displej, 4 Pro pak AMOLED panel. Asus ovšem vyrábí své modely pro různé trhy v různých verzích, což dokazuje i fakt, že typ 4 může mít 4, nebo 6 GB RAM, zatímco Pro má vždy 6 GB. Akumulátory mají kapacitu 3 300 a 3 600 mAh, typ Pro je i kvůli vyšší kapacitě mírně „tlustší“ než základní provedení.

Zajímavý rozdíl je pak mezi fotoaparáty. Oba přístroje je mají duální, ale každý funguje jinak. Model 4 má hlavní 12megapixelový čip a se světelností 1.8, druhý foťák má mít nižší rozlišení a je určen k pořizování širokoúhlých záběrů (120 stupňů). Model Pro má základní 12megapixelový čip skrytý za optikou se světelností 1.7 a druhý objektiv má dlouhé ohnisko, a slouží tedy pro dosažení efektu dvojnásobného zoomu. Rozlišení je tu 16 megapixelů a samozřejmostí je stabilizace obrazu. Světelnost druhého čipu je však mnohem horší, hovoří se o hodnotě 2.6.

Asus přichází s novinkami ve chvíli, kdy se představuje nový Android 8.0 Oreo, ale telefony dostanou na začátku prodeje verzi 7.1 Nougat. O aktualizacích Asus nemluví, nicméně obvykle nebývá v tomto ohledu příliš pružný.

Selfie i klasika

Modely s označením Selfie jsou logicky určeny pro fanoušky selfie snímků. Displej tu má vždy opět 5,5 palce, typ Pro má Full HD rozlišení, základní provedení si musí vystačit s HD. Základ dostal Snapdragon 430, lepší typ má Snapdragon 625. Hlavní foťák tu má vždy 16 megapixelů, vpředu jsou pak foťáky dva.

Typ Pro opět kombinuje jeden širokoúhlý a jeden běžný objektiv. Běžný pořizuje snímky s rozlišením 24 megapixelů, ale má fyzické rozlišení 12 Mpix. Zdvojnásobení je dosaženo technickým řešením světlocitlivých částí, které sice může zvýšit šum, ale u selfie foťáku to nemusí být problém, telefon to vykompenzuje čelním bleskem. Širokoúhlý foťák má širší ohnisko. Model 4 Selfie pak některá ta kouzla vynechává.

Typy Max jsou pak klasickými solidními telefony střední třídy. Typ 4 Max může mít displej s úhlopříčkou 5,2 nebo 5,5 palce, větší úhlopříčka platí i pro typ Pro. Asus již dříve představil i verzi s Full HD panelem a tady začíná opravdový zmatek. Jisté však je, že typy v řadě Max jsou vybaveny procesory Snapdragon 425 nebo 430, fotoaparáty vzadu jsou opět duální a verze s větším displejem mají obří akumulátor s kapacitou 5 000 mAh.

Vyčkávací taktika

Čerstvě představené modely jsou ovšem zatím jen jakousi provokací pro evropské uživatele. Výrobce je představil doma na Tchaj-wanu a neznáme možné ceny v Evropě a ani datum uvedení. I když leccos napoví plán akcí v následujících týdnech a měsících. Na veletrhu IFA, který startuje v Berlíně už v posledních srpnových dnech, totiž Asus aktivní nebývá.

A firma navíc naplánovala vlastní velkou akci na 21. října do Říma. Právě tady se s největší pravděpodobností dočkáme uvedení novinek na evropský trh. Jejich konkrétní konfigurace nebo skladba se do té doby mohou změnit, takže výše uvedené údaje berme spíše jako orientační. A také je možné, že si Asus pro náročné evropské publikum schovává ještě nějaké to malé překvapení.