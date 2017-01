Čím víc fotoaparátů, tím lepší smartphone, předvádí Asus

Asus si na loňském CESu připravil podhoubí pro docela slušnou ostudu. S docela velkou pompou tu představil telefon Zenfone Zoom s trojnásobným optickým zoomem. Jeho uvedení na trh mu však trvalo velmi dlouho, nakonec přišel až na podzim. A navíc se ukázalo, že jeho foťák za to čekání vlastně moc nestál. Jeho existenci tak Asus dnes většinou přechází mlčením.

To další kapitolu již načala tchajwanská firma mnohem lépe. Na podzim uvedená řada Zenfone 3 dala na nepovedenou epizodu s modelem Zoom zapomenout a velmi dobře navázala na předchozí a rovněž povedený Zenfone 2. Základní model Zenfone 3 nás dokonce velmi příjemně překvapil svým fotoaparátem. A tak nás vlastně ani nemělo překvapit, že právě tenhle foťák teď Asus na veletrhu CES posunul ještě o něco dále.

Kandidát na fotomobil roku

Novinka Zenfone 3 Zoom tedy vychází z modelů Zenfone 3, ale přidává k tomu něco, co nedovedl onen loňský a trochu prokletý Zenfone Zoom. A to optický zoom, tentokrát 2,3násobný. Přistupuje k tomu ale zcela jinak, než starší typ. Zoom je totiž dán dvojí ohniskovou vzdáleností čoček smartphonu, jedna ji má nastavenu na 25 mm, druhá na 59 mm. V aplikaci se pak pracuje s kombinací optického a digitálního zoomu, ona hranice není zcela jasná a možná na tom ještě Asus do uvedení trochu zapracuje.

Asus Zenfone 3 Zoom

Nicméně foťák samotný vypadá nadějně, podle paramterů dokonce velmi. Světelnost je f/1,7, dvanáctimegapixelový snímač je od Sony, nechybí pokročilý autofocus ani optická stabilizace obrazu. Už Zenfone 3 fotí výborně, Zenfone 3 Zoom je pak jasným kandidátem na jeden z nejlepších fotomobilů letošního roku. Dvojitý foťák tu ždímá k maximálním výkonům.

Po stránce designu nám přijde novinka trochu obyčejná. Má kovové tělo s výtečným zpracováním, jenže působí trochu mohutně. Překvapivě se nám více líbí skleněné provedení stávajícího Zenfone 3, které je však méně praktické. Ale zato má Zenfone 3 Zoom v rukávu i další trumf v podobě obří baterie s kapacitou 5 000 mAh. Tento smartphone určitě stojí za pozornost a to i přes to, že kvůli integraci procesoru Snapdragon 625 nebude patřit k výkonové špičce. Je také škoda, že je tu stále jen Android 6.0.

Virtuální svět

Druhá novinka Asusu si na výkonovou špičku rozhodně brousí zuby a přidává k tomu ještě více fotoaparátů než Zenfone 3 Zoom. Smartphone pro virtuální realitu Zenfone AR totiž dostal k procesoru Snapdragon 821 i obří porci 8 GB RAM paměti a na svých zádech hned trojici optik. Ty tu ale nejsou jen kvůli fotografování, Zenfone AR je především přístrojem, který podporuje virtuální realitu Project Tango. Trojice kamer pomáhá s orientací telefonu v prostoru a přenáší poznatky z reálného světa do toho virtuálního. Bohužel, právě funkce rozšířené reality Tango ani virtuální realitu Daydream, kterou bude Zenfone AR podporovat, jsme si po tiskové konferenci vyzkoušet nemohli.

Asus Zenfone AR

I další výbava telefonu ho řadí na špičku. Displej s úhlopříčkou 5,7 palce má WQHD rozlišení (2 560 x 1 440 pixelů), je tu speciální chlazení s výparníkem, hlavní foťák má rozlišení 23 megapixelů. A nechybí Android 7.0 Nougat. Celkově je tohle jeden z nejnadupanějších smartphonů, který v současnosti míří na trh.

Velmi příjemným překvapením přitom je, že přes všechnu tu výbavu nepůsobí Zenfone AR jako nějaký obrněný tank. Naopak, na danou velikost je docela příjemně tenký a celkově působí v ruce docela štíhlým dojmem. Navíc v ruce skvěle sedí, záda jsou totiž z materiálu, který imituje kůži, a tak telefon neklouže. Zpracování je perfektní, takže si může Asus zaškrtnout i prémiovou položku ve své nabídce. Zenfone AR má tedy nejen skvělou výbavu, ale také parádně vypadá.

Jen si na něj bohužel trochu počkáme. Zatímco Zenfone 3 Zoom by se měl začít prodávat v únoru, Zenfone AR přijde na trh až ve druhém čtvrtletí a to nejspíš někdy k jeho konci. V půlce roku už nebude jeho výbava asi znít tak bombasticky jako teď, ale i tak je nač se těšit.