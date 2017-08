Třetí generace Apple Watch bude podporovat LTE. Ale jen nejvyšší model

Letos tak Apple podle analytika kromě očekávané trojice iPhonů představí i třetí verzi svých chytrých hodinek. Ty prý budou v podstatě designovou kopií předchozích dvou generací, žádné citelné změny tak z tohoto pohledu čekat nelze. Ostatně Apple nemá důvod měnit něco, co u uživatelů jednoznačně funguje.



Měnit se nebudou ani rozměry. Hodinky mají být i nadále vyráběny ve velikostech 38 a 42 mm, přičemž menší jsou primárně určeny ženám, větší pak lépe sednou mužskému zápěstí.

S třetími Watch se již delší dobu skloňuje datová autonomie, tedy integrace modemu pro podporu datového připojení i mimo dosah wi-fi. Tím by se pro internet snížila závislost na spárovaném iPhonu.

Mluvilo se o podpoře jak 3G, tak i rychlejších LTE kmitočtů, zpráva společnosti KGI Securities však nyní zmiňuje pouze LTE. To by zúžilolo oblast, kde by bylo možné hodinky využívat pro internetový provoz. Podle informací serveru Bloomberg by nové Apple Watch s podporou mobilního připojení měli nabízet všichni čtyři největší poskytovatelé v USA, tedy Verizon, AT&T, T-Mobile a Sprint.

Místo standardní SIM vestavěná eSIM

Watch s podporou LTE by neměly fyzickou nanoSIM, ale využívaly by tzv. eSIM (embedded SIM), o jejíž budoucím nasazení se začíná mluvit i v tuzemsku (více zde). Zařízení s eSIM je možno připojit ke službám všech operátorů působících v daném regionu. Tato forma SIM pak také umožňuje přepínání mezi operátory. Připomeňme, že Apple již dříve na vybraných trzích uvedl iPad s vestavěnou SIM, jež rovněž umožňovala přímo v uživatelském rozhraní volbu poskytovatele.

Kromě LTE verze mají být uvedeny i dva další modely bez podpory mobilní konektivity. Všechny si mají mezigeneračně polepšit ve výdrži baterie a mají být také výkonnější.

Žádné exaktní parametry chystaných Watch však zpráva nezmiňuje, uvádí ovšem předpokládaný letošní odbyt hodinek od Applu, a to okolo 18 milionů kusů. Nový model se má na tomto objemu podílet přibližně 8 až 9 miliony kusů, podporovat LTE z nich bude asi 35 až 40 procent.

Spolu s novou verzí hodinek přijde i watchOS 4, mezi jehož hlavní novinky má patřit automatická změna číselníku podle denní doby nebo aktuální polohy uživatele. Přibýt má také číselník, přes který půjde úkolovat virtuální asistentku Siri, což je funkce, která by se bez všudypřítomného datového připojení příliš využít nedala.

Není vyloučeno, že Apple nové hodinky představí spolu s iPhony, což by nakonec nebylo poprvé. Ve stejném duchu se událo i odhalení prvních hodinek v září 2014 spolu se zcela inovovanými iPhony 6. Hodinky se však na rozdíl od nich dostaly do prodeje až v dubnu následujícího roku.