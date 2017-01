Apple se směje. I s recyklovaným iPhone 7 hlásí absolutní rekord

Je to překvapení. Apple měl loni problémy na čínském trhu, kde mu to pod tlakem čínské konkurence nešlo jako dříve. Navíc místo zcela nového iPhonu představil jen další úpravu iPhonu 6 z roku 2014. Jenže to zákazníkům nevadilo a tak si Apple připsal za poslední loňské čtvrtletí nový absolutní rekord.

Pro Apple je poslední čtvrtletí roku prvním účetním kvartálem, prvním celým čtvrtletím s novým iPhonem a obvykle také nejúspěšnější období roku. Rekord dosáhl s iPhonem 6 v roce 2014, kdy prodal za poslední čtvrtletí 74 468 000 přístrojů. Předloni s modelem iPhone 6s toto číslo o fous překonal, prodal 74 779 000 přístrojů. Všeobecně se očekávalo, že bez zcela nového modelu tento rekord překoná těžko. Jenže Apple za poslední loňské čtvrtletí prodal 78 290 000 iPhonů. Meziročně si tedy polepšil o solidních pět procent. Stejný nárůst pak platí i pro hodnotu prodaných přístrojů.

Výsledky ukazují, že zákazníci Applu netrvají na inovacích za každou cenu a určitý vliv na zvýšené prodeje bude mít i obvyklý dvouletý cyklus představování zcela nových modelů. Ti zákazníci, kteří si koupili novou šestku v roce 2014, očekávali, že po dvou letech si koupí zcela nový model. Ten sice nepřišel, ale zákazníci nakonec na další rok nečekali a koupili si sedmičkový iPhone, ač zásadní inovace nepřinesl.

Apple za poslední loňské čtvrtletí hlásí rekordní prodeje i pro počítače, hodinky a služby. Z publikovaných čísel ale udává jen prodeje počítačů a tabletů. U počítačů zaznamenal meziročně nárůst prodejů o procento, ale v tržby mu vzrostly o 8 procent. Prodával tedy dražší modely. Tablety iPad už netáhnou, za uvedené období Apple prodal o 19 procent méně kusů a utržil za ně o 22 procent méně. U služeb uvádí jen nárůst tržeb o 18 procent, ostatní produkty, kde budou skryté i hodinky, přinesly meziročně o 8 procent nižší tržby.

Celkově Apple meziročně ztrácel v Číně (o 12 procent), naopak rostl o 20 procent v Japonsku, o osm procent v Americe a ve zbytku jihovýchodní Asie a Oceánie, v Evropě pak o tři procenta.

Apple má pár modelů, ale obslouží různé požadavky

Apple od roku 2014 nové iPhony uvádí ve dvojí velikosti. Větší model s přídomkem Plus má krom většího displeje i pokročilejší fotoaparát. A za duální fotomodul u aktuálního modelu 7 Plus jsou uživatelé podle analytiků společnosti Cowen & Co. ochotni připlatit.

Obří displeje jsou u moderních smartphonů žádané a jen hrstka z nových topmodelů má panel pod 5,5palcovou hranicí. Jenže ruku v ruce s velkým displejem kráčí i celkové rozměry smartphonu, což zase není úplně pro každého.

Apple proto již u třetí generace iPhonů krom základní verze nabízí i pokročilejší a větší variantu Plus. Zatímco v době uvedení v září 2014 se o 5,5palcovém iPhonu 6 Plus dalo hovořit jako o phabletu, tedy kříženci mobilu a tabletu, dnes je taková úhlopříčka naprosto běžná i u smartphonů vyšší třídy.

Naproti tomu 4,7palcový iPhone je dnes jedním z mála špičkových smartphonů kompaktních rozměrů. Větší model měl svou výbavou vůči základnímu vždy náskok. Displej je nejen větší, ale i jemnější, má totiž vyšší rozlišení FHD (1 080 × 1 920 px oproti 750 × 1 334 bodů). Fotoaparát již u modelu 6 Plus bodoval navíc optickou stabilizací.

7 Plus: více paměti, energie a hlavně duální foťák

U aktuálních „sedmiček“ je rozdíl mezi fotoaparáty obou modelů zřetelnější, 7 Plus totiž disponuje duálním fotomodulem, má také o polovinu větší operační paměť (3 GB) a akumulátor s citelně větší kapacitou (2 900 oproti 1 960 mAh u modelu 7).

A podle analytiků společnosti Cowen &Co. jsou tyto výbavové prvky pro uživatele natolik důležité, že jsou ochotni za ně připlatit. Důsledkem je, že podle odhadů byl zájem o větší model v závěru loňského roku dosud rekordní.

Podle Cowen & Co. prodal Apple 24 milionů kusů většího modelu Plus. Jinými slovy byl přibližně každý třetí v uplynulém kvartálu prodaný iPhone řady Plus.

Mezigenerační nárůst popularity velkého iPhonu je podle analytiků enormní a a to 55 procent. V závěru roku 2015 totiž podle jejich dat po modelu 6s Plus sáhlo asi 15,5 milionů zájemců, edici 6 Plus o rok dříve zakoupilo jen 14 mil. U všech sledovaných období se přitom celkové prodeje pohybovaly okolo 75 milionů kusů s minimálními odchylkami.

Důsledkem stoupajícího zájmu o velké iPhony je vyšší průměrná cena utržená za jeden prodaný iPhone v Q1/2017, která dle švýcarské banky UBS činí 693 USD (přibližně 17 500 korun). Loni ve stejném období byla průměrná cena nižší o dva dolary.

iPhone 8 bude opět nejdražším smartphonem

Poptávka po lepší výbavě a především ochota uživatelů si za vyšší výkon a prémiové funkce u iPhonu zaplatit je pro Apple poměrně důležitým vzkazem do budoucna.

Letos se totiž očekává, že Apple krom nástupců dnešní řady 7, uvede i třetí speciální model k příležitosti desátých narozenin iPhonu. Topmodel má dostat třeba špičkový OLED panel, jež se rozprostře po zdrcujícím procentu čelní plochy a třeba známý snímač otisků prstů má být umístěn pod sklem (více zde).

Výbava iPhonu 8 bude vůči modelům 7s/7s Plus nesporně lepší ve více ohledech, což se samozřejmě negativně promítne do konečné ceny. Jak ale ukazují data a předpovědi analytiků, příznivci značky kvůli modernější technice při koupi iPhonu neváhají sáhnout hlouběji do kapsy.