Dnes se ukáže, jestli Apple s novým iPhonem překvapí, nebo zklame

Letošní iPhone má nést označení 7. S ohledem na historii by měl být zcela novým přístrojem s novým designem a výraznými novými funkcemi. Tolik teorie, praxe vypadá podle úniků informací a podle obvykle dobře informovaných analytiků opačně.

Očekává se tak, že sedmička bude vypadat velmi podobně jako současné modely 6 a 6s, snad jen nabídne nové barvy včetně dnes populární modré. A výbava? I zde se nic převratného neočekává. Respektive, sedmička by měla přijít o sluchátkový konektor, mohlo by se vylepšit rozlišení displeje a možná v některé verzi dostane dnes tak populární duální fotoaparát (více zde).

Celkově tak před premiérou panuje z nových iPhonů spíš zklamání. Jenže ono je otázkou, jestli vůbec Apple může přinést něco nového. Po technologické stránce toho moc není, co by bylo ekonomicky rozumné a aby to zákazníky zajímalo. Něco jiného je design, tam by se změna hodila, protože jinak bude Apple těžko přesvědčovat majitele šestek, aby si po roce či dvou koupili nový model (více zde).

Ken Seagall, který vymýšlel reklamy pro Apple (třeba slavný výrok Think different nebo dokonce označení počítačů iMac jsou jeho práce), si myslí, že očekávání jsou zbytečně nadnesená.

V rozhovoru pro magazín Index Lidových novin prozradil: “Říká se, že Apple uvádí revoluční inovace každé tři roky. A teď už revoluce nenastala déle a lidé začínají brblat, že Apple přestává inovovat a že třeba nový iPhone nebude zásadně lepší. Ale kdy jste naposledy viděli zásadní průlom u stolního počítače? Produkt se vyvíjí ve velkých skocích, ale postupně se to zpomaluje, až už není moc co vylepšovat. Každý rok se sice objeví lepší hardware, obrazovka může dostat větší rozlišení, software může být trochu doladěnější, ale ten zásadní krok od ničeho k prvnímu výrobku zopakovat nejde.

Kritici Applu často říkají, že jejich produkty nejsou ve skutečnosti tak skvělé, že jde jen o marketing. Pro Steva Jobse byl každopádně marketing ohromně důležitý. Chtěl skvělý výrobek, ale také skvělý marketing, požadoval dokonalost v obojím. Na světě existuje řada vynikajících produktů, které ale neuspěly, protože selhal jejich marketing.“

