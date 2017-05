Máte zastaralý Android? Google má řešení pro rychlejší aktualizace

Na konferenci Google I/O představil se představily i novinky z chystané nové generace operačního systému Android. Jméno verze, zatím označované jako O, jsme se nedozvěděli, ale některá funkční vylepšení známá jsou. Jedním z těch nejdůležitějších, o kterých se mluvilo už před konferencí, je zásadní změna umožňující výrobcům připravovat rychlejší aktualizace a zároveň nabízet aktualizace pro své výrobky po delší dobu, než je dnes obvyklé (ty nejlepší telefony jsou podporovány zhruba dva roky).

Zrychlení aktualizací slibuje Google už dlouho, ale v podstatě se zatím v této oblasti nic nestalo. Teď však přichází nové technické řešení, které by přeci jen posun přinést mohlo. Android O totiž dostane s projektem Treble zásadní novinku: dojde k oddělení některých základních částí systému od jiných i od různých nadstaveb. Důležité je to hlavně z hlediska podpory čipsetů.

Doposud totiž bylo potřeba, aby dodavatel procesorů pro smartphony s každou novou verzí Androidu připravil pro konkrétní telefon upravený takzvaný Board Support Package (BSP) – tedy jakýsi základ, který umožní hardwaru telefonu komunikovat se samotným systémem. Proto například řada přístrojů s procesorem Snapdragon 801 a původně Androidem 5.0 nedostala po dvou letech update na Android 7.0. Qualcomm se jednoduše rozhodl podporu procesoru ukončit a základ pro novou verzi odmítl připravit.

Díky Project Treble nebudou muset výrobci telefonů ovšem na výrobce hardwaru spoléhat. I v nových verzích Androidu totiž budou moci použít starší základ, tedy Board Support Package. To nejen zrychlí přípravu aktualizací, ale také ji zlevní - za novou sadu ovladačů pro novou verzi systému si totiž nechávají výrobci čipů platit. Levnější budou aktualizace i pro výrobce, kteří používají vlastní čipsety.

Otázkou je, co bude použití starších ovladačů v novém systému znamenat z dlouhodobého hlediska. Přeci jen nové ovladače měly určitý důvod z hlediska optimalizace nebo možností využití nových funkcí, to teď nebude tak jisté. Zjednodušeně řečeno, ne všechny aktualizace si budou rovny - výrobci čipsetů totiž samozřejmě nadále budou moci své BSP připravovat a některé funkce tak optimalizovat. Jen čas ukáže, zda to nějak pocítí uživatelé a zda to nevytvoří v aktualizacích Androidu ještě větší zmatek.

Project Treble ovšem přináší i další oddělení částí systému. Google má mít více pod kontrolou „své“ části, které bude moci aktualizovat nezávisle na částech souvisejících s hardwarem nebo s vrstvou nad nimi – tedy typicky uživatelským prostředím s customizacemi od výrobce telefonu. To by mělo zlepšit hlavně dostupnost bezpečnostních záplat pro Android.

Novinka také neznamená, že se můžeme těšit na rychlé aktualizace na Android O: s touto verzí systému se nic nezmění, „pojede“ se po starém. Teprve v dalších verzích bude možné v případě upgradu použít základ, který byl původně určen právě pro Android O. Takže na ony slibované rychlejší aktualizace systému si ještě více než rok počkáme. A třeba u stávajících modelů to stejně nebude jisté. Telefony, které dostanou aktualizaci na Android O, totiž stále podporou pro Treble disponovat nemusí.