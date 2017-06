Už za sebou má propadák, přesto to Amazon zkouší se smartphony znovu

Tablety Amazon Fire ve své době zabodovaly, ale pokus o vlastní stejnojmenný smartphone Fire z roku 2014 skočil naprostým fiaskem. Revolučně pojatý přístroj se čtyřmi předními fotoaparáty pro 3D efekty a na svoji dobu slušnou výbavou trh nepřijal a prodalo se ho jen několik desítek tisíc kusů.

Vypadalo to, že Amazon na smartphony zanevřel, ale podle nových informací serveru Gadgets 360 to s nimi zkusí znovu. Jedním z důvodu neúspěchu smartphonů Fire byla vlastní verze systému Android s názvem Fire OS a vlastní obchod s aplikacemi. Nově vyvíjené smartphony už by měly ctít zájmy většiny zákazníků.

Proto mají mít běžný Android 7 Nougat a s tím spojené služby od Googlu. A to včetně aplikačního obchodu Google Play. Nové smartphony mají mít interní označení Ice, ale není jisté, že se pod ním budou i prodávat. Interní název každopádně ukazuje změnu filozofie (fire - oheň, ice - led).

Smartphonů Ice má být hned několik, zatím je známa předběžná výbava pouze jednoho z nich. Oproti tehdejšímu smartphonu Fire mají být nové modely levné a tomu odpovídá i výbava. Displej má mít úhlopříčku 5,2 až 5,5 palce, fotoaparát má být 13megapixelový.

Použit má být procesor Snapdragon 435 od Qualcommu spojený s operační pamětí s kapacitou 2 GB. Úložiště bude mít velikost 16 GB. Chybět nemá čtečka otisků prstů na zádech. V přístrojích naopak nebude digitální asistentka Alexa, kterou Amazon prosazuje. Místo toho má být ve výbavě standardní Google Assistant.

Absence vlastního digitálního asistenta má podle všeho jednoduchý důvod. Amazon má novými smartphony cílit především na indický trh a v Indii zatím služba Alexa, známá z reproduktoru Echo, zatím není k dispozici. Při případném uvedení na další trhy se však integrace Alexy očekává.

Vzhledem k zaměření na indický trh nemají být novinky drahé. Přístroje se budou muset popasovat především s lacinou čínskou konkurencí, a tak by měl smartphone Ice vyjít na zhruba 97 dolarů, tedy v přepočtu na přibližně 2 300 korun.

Zaměření na obří a zatím zcela nenasycený indický trh může Amazonu vyjít. Nebyl by jediný, kdo Indii považuje za velmi důležitou. Samsung v Indii celkem úspěšně prodává smartphony s vlastním systémem Tizen (více zde). Indie tak může sloužit i jako testovací trh pro další expanzi.