Experiment, nebo revoluce? Acer naučil 360° kameru telefonovat

Sférická kamera Aceru zvládne obsah nejen pořizovat, ale díky předinstalovanému editačnímu softwaru je možné videa a fotografie v ní i editovat a následně přímo nahrávat na internet. Klíčovými vlastnostmi Holo 360 jsou totiž podpora wi-fi i LTE, rozměrný displej, upravený operační systém Android a v neposlední řadě také přítomnost slotu pro SIM kartu. Vše tedy zvládá bez nutnosti využití smartphonu či počítače.

Kromě výše zmíněného dokáže Holo 360 smartphone zastoupit i v dalších funkcích. Podle Aceru, který je v případě nového produktu zatím skoupý na bližší technické specifikace, umí totiž i telefonovat, podle některých zdrojů pak i odesílat a přijímat SMS. Není tak například jisté, zda i přes přítomnost upraveného operačního systému Googlu bude možné přistupovat do aplikačního obchodu Google Play a do kamery tak instalovat další aplikace.

Holo 360 je tak v současnosti spíše časným experimentem než finálním produktem. Nahrává tomu i fakt, že kamera nebyla po jejím krátkém představení na newyorské konferenci novinářům k dispozici k bližšímu seznámení.

Neznamená to ovšem, že by se takové zařízení nemohlo objevit na trhu - zájem o virtuální realitu a 360stupňový obsah není Aceru cizí. Kromě nových notebooků totiž v New Yorku představil i headset pro smíšenou realitu, který vznikl ve spolupráci s Microsoftem (více se dočtete u kolegů na Technetu).

I kdyby nakonec zůstalo pouze u experimentu, tak Acer kamerou Holo 360 minimálně naznačil směr, kterým by se mohl evoluční vývoj sférických kamer ubírat. Ty stávající se totiž bez smartphonu či počítače neobejdou.